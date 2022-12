Bondscoach Louis van Gaal: "Het toernooi begint nu echt voor ons"

In een drukbezochte persconferentie gaf bondscoach Louis van Gaal vanmiddag samen met Memphis Depay een persconferentie. Morgen speelt Oranje de kwartfinale op het WK tegen Argentinië. "Een topland met topvoetballers in hun selectie. Het toernooi begint morgen echt voor ons", laat Van Gaal weten.

Pro Shots / Witters

"Ik wil geen afbreuk doen aan de andere landen die wij hebben verslagen, maar nu hebben wij een andere tegenstander", vervolgt de bondscoach. Slechtste trainer De Argentijnse Angel di Maria speelde onder Louis van Gaal bij Manchester United. De voetballer liet toen weten dat hij Van Gaal de slechtste trainer uit zijn carrière vond. Een Argentijnse verslaggever vroeg naar wat de bondscoach daar van vindt. "Hij is een hele goede voetballer. Toen hij bij Manchester United speelde had hij veel privéproblemen. Zo was er bij hem thuis ingebroken. Dat heeft zijn vorm beïnvloed. Eén van de weinige spelers die dat heeft gezegd. Meestal is het andersom. Ik vind het jammer", reageert Van Gaal.

"Wij zijn een land dat wereldkampioen kan worden omdat wij een team zijn" bondscoach Louis van Gaal

Verdedigend voetbal? Het Nederlands elftal kreeg de afgelopen weken kritiek op het verdedigende spel. "Het voetbal verandert en het is niet zo dat wij alleen maar verdedigen. Dat is nu juist niet waar. Hoe wij verdedigen is afhankelijk van de tegenstander. Het is veel moeilijker om zo aanvallend te spelen zoals Ajax dat twintig jaar geleden deed. Wij zijn een land dat kans maakt om wereldkampioen te worden omdat ik hoop dat wij het beste team zijn", pareert Van Gaal de kritiek. Teks gaat door onder de foto.

Virgil van Dijk en Louis van Gaal op de afsluitende training op Nederlandse bodem - Pro Shots / Stefan Koops

Penalty's In de laatste wedstrijd tussen beide landen won Argentinië. Dat was in 2014 en toen wonnen de Argentijnen na strafschoppen. Louis van Gaal was samen met zijn technische staf de afgelopen maanden druk bezig met het oefenen en stoppen van strafschoppen. "Het is niet zo dat wij spelers dwingen naar welke kant ze moeten schieten", vertelt Van Gaal. Nederland - Argentinië begint vrijdag om 20.00 uur.