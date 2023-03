Bondscoach Ronald Koeman neemt zes Ajacieden mee met Oranje, Jordy Clasie valt weer af

Koeman presenteerde onlangs een voorselectie van 37 spelers. Daarin was plaats voor Jordy Clasie. De aanvoerder van AZ behoort echter niet tot de definitieve selectie van het Nederlands elftal. Dat betekent dat de Alkmaarders geen internationals afleveren voor de komende interlandperiode. Sven Mijnans is daarentegen wel opgenomen in de selectie van Jong Oranje.

Met Steven Berghuis, Steven Bergwijn, Brian Brobbey, Davy Klaassen, Kenneth Taylor en Jurriën Timber selecteert Koeman liefst zes spelers van Ajax. Ook het gehalte van oud-Ajacieden is hoog in de selectie van Oranje. Jasper Cillessen, Daley Blind, Sven Botman, Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt gaan mee. Oud-AZ'er Wout Weghorst behoort ook tot de 25 geselecteerden.

Afvallers

Voor Jordy Clasie, Jeremie Frimpong, Ryan Gravenberch, Quilindschy Hartman, Teun Koopmeiners, Noa Lang, Andries Noppert, Kjell Scherpen, Kenny Tete, Joey Veerman en Stefan de Vrij had de bondscoach slecht nieuws. Zij zijn de afvallers, die wel waren opgenomen in de voorselectie. Vincent Janssen, oud spits van AZ, gaf onlangs aan dat hij een punt achter zijn interlandloopbaan zet.

Het Nederlands elftal speelt in maart twee wedstrijden in de WK-kwalificatiereeks. Op vrijdag 24 maart neemt Oranje het in Parijs op tegen Frankrijk. Op maandagavond wacht Gibraltar in De Kuip.

Bekijk hieronder de volledige selectie van het Nederlands elftal.