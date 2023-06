Weer verlies voor wisselvallig Oranje met Volendamse debutant Joey Veerman

Het Nederlands elftal is als vierde en laatste geëindigd op het eindtoernooi van de Nations League. In Enschede ging de ploeg van bondscoach Ronald Koeman in de troostfinale met 3-2 ten onder tegen Italië. Wel debuteerde Joey Veerman, de Volendammer kwam een kwartier voor tijd het veld in.

Joey Veerman maakt z'n debuut voor Oranje - Pro Shots / Stanley Gontha

Net zoals eerder deze week stelde Ronald Koeman geen Ajacieden op in de basis van Oranje. Wel mocht oud-Ajacied Noa Lang starten, dat ging ten koste van Castricummer Teun Koopmeiners. Dat leidde allemaal niet tot een goede eerste helft, want Italië stond in Enschede al na twintig minuten verdiend op een 2-0 voorsprong. Onder een luid fluitconcert zocht het Nederlands elftal vervolgens de kleedkamer op. Wissels In de tweede helft greep de bondscoach uit Zaandam hard in. Lutsharel Geertruida, Donyell Malen en Noa Lang bleven achter in de kleedkamer en Wout Weghorst, Georgino Wijnaldum en Steven Bergwijn mochten proberen wat aan de achterstand te doen. En dat lukte vrij aardig. Oranje speelde stukken beter.

Via Steven Bergwijn kwam Oranje weer terug in de wedstrijd. De linksbuiten van Ajax schoot na een mooie actie de bal overtuigend in de linkerhoek. Toch vergrootte Italië de voorsprong vlak daarna weer tot twee. Vlak voor tijd maakte Wijnaldum weer een aansluitingstreffer, maar verder dan een slotoffensief kwam het niet. Debutant Veerman Na de eerdere nederlaag tegen Kroatië (4-2) en nu tegen Italië gaan de internationals van Koeman met een vervelend gevoel de zomerstop in. Dat gevoel zal anders zijn bij Joey Veerman. De Volendamse middenvelder van PSV kwam een kwartier voor tijd in de ploeg voor Mats Wieffer en verzorgde de assist bij de treffer van Wijnaldum. Tekst loopt door onder de foto.

Oud-AZ'er Wout Weghorst in actie voor Oranje - Pro Shots / Stanley Gontha

De volgende interlands zijn in september. Dan staan de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Griekenland en Ierland op het programma. Tot die tijd nog voldoende huiswerk voor Koeman en z'n technische staf. Opstelling Nederland: Bijlow; Dumfries, Geertruida (Wijnaldum/46), Van Dijk, Aké; De Jong, Wieffer (Veerman/76), Simons (Koopmeiners/63); Malen (Bergwijn/46), Gakpo, Lang (Weghorst/46)