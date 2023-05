AZ'er Reijnders voor het eerst in Oranje-selectie, Veerman er ook bij

Een mooie mijlpaal voor Tijjani Reijnders. De middenvelder van AZ is door bondscoach Ronald Koeman voor het eerst opgeroepen voor Oranje. Het Nederlands elftal speelt volgende maand in de Nations League finals. Er was ook mooi nieuws voor Volendammer Joey Veerman, hij zit ook in het team van het Nederlands elftal.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Er is in het keurkorps wel plaats voor Ajacieden Steven Bergwijn en Jurrien Timber. Andere Noord-Hollanders in de selectie zijn Daley Blind, Sven Botman, Teun Koopmeiners en Donyell Malen.

Nederland speelt 14 juni in De Kuip in de halve finale van de Nations League tegen Kroatië. Er volgt vier dagen later sowieso een wedstrijd tegen Italië of Spanje. Als het Nederlands elftal de finale bereikt is De Kuip opnieuw het strijdtoneel, anders speelt het in de Grolsch Veste.