Zonder Ajacieden in de basis verliest Oranje voetbalgevecht van Kroatië

In de halve finale van de Nations League heeft het Nederlands Elftal met 4-2 verloren van Kroatië. Daardoor speelt Oranje zaterdag om de derde plek van dit mini-toernooi. Bondscoach Ronald Koeman stelde geen enkele Ajacied op in de basis

In de eerste helft begon het Nederlands Elftal zeer aardig in de sfeervolle Rotterdamse Kuip en kwam de ploeg terecht op voorsprong. Na een prachtige aanval was Donyell Malen het eindstation. De geboren inwoner van Wieringen trok zijn goede vorm van het Duitse Borussia Dortmund door naar de Rotterdamse Kuip.

Invaller Bergwijn

In de tweede helft ging het een stuk minder. De Kroaten overklasten Oranje en kwamen terecht voor op 2-1. Een kwartier voor tijd kwam Ajacied Steven Bergwijn het veld in, ook vijf minuten voor tijd kreeg Noa Lang nog speeltijd. En die laatste wissel was een uitstekende zet van bondscoach Ronald Koeman. De voormalig Ajacied schoot namelijk ver in blessuretijd de 2-2 tegen de touwen en dat betekende verlengen.

Tekst loopt door onder de tweet.