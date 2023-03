Voor Joey Veerman weegt het Oranje-shirt zwaarder volgens bondscoach Koeman

Bondscoach Ronald Koeman heeft op de persconferentie ingezoomd op Joey Veerman. De Volendammer zit deze week voor het eerst bij de selectie van het Nederlands elftal. Volgens de bondscoach heeft de 24-jarige middenvelder last van lichte zenuwen. "Dat geldt voor iedereen die zijn debuut maakt en pas bij het Nederlands elftal is."

"Joey Veerman trainde een keer mee en toen had hij wel twee balverliesmomenten.", begint Koeman op de vraag of het Oranje-shirt zwaarder weegt voor spelers. "Dat is niet zijn mindere kwaliteit. Hij is juist een goede voetballer aan de bal. Dan verspeelt hij die ballen en dat heeft denk ik met een stukje spanning te maken. Het is gewoon waar dat het Nederlands elftal shirt altijd anders is dan je shirt van je club. Dat geldt voor iedereen die zijn debuut maakt en pas bij het Nederlands elftal is."

Veerman was één van vijf de spelers die afgelopen week afhaakte vanwege een virusinfectie. Vandaag werd bekend dat Matthijs de Ligt, Cody Gakpo en Bart Verbruggen weer aansluiten voor het duel met Gibraltar. "We zullen afwachten en morgenochtend beslissen of ze kunnen starten of dat we ze achter de hand houden. Ze hebben nog een hele dag en een hele nacht."

Grote teleurstelling

Afgelopen vrijdag ging Oranje in Parijs kansloos onderuit tegen Frankrijk (4-0). "Ik merk wel wat. In de gesprekken en de nabespreking met je dat deze groep zelfkritisch is. Ik vond dat ook wel nodig na de prestatie van afgelopen vrijdag. We hebben het vooral gehad over de opbouw, de intensiteit van spelen, het terugschakelen. In dat eerste gedeelte zat er geen tempo in. Dat was de grote teleurstelling."

Opvallend was de wissel van Kenneth Taylor. De middenvelder van Ajax debuteerde tegen Frankrijk en moest het veld al na 33 minuten verlaten. "Het is voor een speler altijd een harde leerschool", zegt Koeman. "De wissel was niet omdat hij de slechtste van het veld was. Dan had je meer kunnen wisselen. Volgens mij ben ik trainer om dingen te veranderen als het niet goed gaat. Dat was de reden om Wout te brengen en Xaxi Simons of Memnphis op 'tien' te zetten."

Zoveel mogelijk goals

Tegen Gibraltar kan het Nederlands elftal de kater wegspoelen. Hoewel de dwergstaat boven Oranje in de EK-kwalificatiepoule staat dankzij een beter doelsaldo, vindt Koeman dat zijn ploeg een monsterscore neer moet zetten. "Ik vind dat we van minuut één tot minuut 97 alles moeten doen om zoveel mogelijk doelpunten te maken. En geen genoegen nemen met een aantal. Wanneer je de kans krijgt, moeten we doorgaan. Dat is een extra boodschap die ik meegeef."

De wedstrijd Nederland - Gibraltar begint morgen om 20.45 uur in De Kuip.