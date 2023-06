Kickbokser Osaro pakt interim-wereldtitel in het zwaargewicht bij Glory

Tariq Osaro heeft voor een gigantische verrassing gezorgd tijdens Collision 5. De 27-jarige kickbokser, die wordt getraind door Mike Passenier, won met knock-out van Antonio Plazabat in de vijfde ronde. Later dit jaar mag Osaro bij Glory de uitdaging aangaan tegen Rico Verhoeven, de huidige wereldkampioen in het zwaargewicht.