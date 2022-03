Glory 80: Jay Overmeer wint met technische knock-out van Jos van Belzen

Het kickboksduel tussen Jay Overmeer uit Badhoevedorp en IJmuidenaar Jos van Belzen is gewonnen door Overmeer. In de tweede ronde ging Van Belzen drie keer neer, waarna de scheidsrechter een einde maakte aan de wedstrijd (technische knock-out).

In de eerste ronde waren de kickboksers aan elkaar gewaagd, maar de jury wees Overmeer unaniem aan als de betere. Dat klopte, want in ronde twee was het gedaan met Van Belzen. Hij stond nog twee keer op na een klap van Overmeer, maar bij de derde keer was het klaar.

Voor Overmeer was het zijn debuut op Glory. Van Belzen vocht al meerdere partijen, maar dit was zijn eerste gevecht in de categorie tot 77 kilogram.

NH Sport maakte in aanloop naar de partij onderstaande reportage.