Badr Hari stopt toch niet, stapt in september weer in de ring tijdens Glory 88

Het leek erop dat kickbokser Badr Hari ging stoppen met kickboksen, maar hij stapt toch weer de ring in. In september neemt hij het tijdens Glory 88 op tegen de Engelse James McSweeney. Opmerkelijk, want sinds 2016 won de Amsterdammer geen wedstrijd meer. Na zijn laatste wedstrijd leek hij dan ook zijn pensioen aan te kondigen.

Glory

Ondanks de nederlagen van de afgelopen jaren blijft Hari een publiekstrekker voor Glory. Daar wordt hij dan ook goed voor betaald door de vechtsportorganisatie, want de winnaar van het gevecht krijgt een flink bedrag: 500.000 dollar. De tegenstander van de inmiddels 38-jarige Hari is ook een ervaren vechter. De 42-jarige McSweeney vocht slecht één partij voor Glory. Die partij verloor hij van Gökhan Saki. De Brit vocht eerst in de K1 en daarna werd hij bekend in het MMA (mixed martial arts). Tekst loopt door onder post.

