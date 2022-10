Badr Hari lijkt einde carrière aan te kondigen na nieuwe nederlaag

Badr Hari (37) lijkt een punt te zetten achter zijn kickbokscarrière. Nadat hij het onderspit moest delven in zijn partij tegen Alistair Overeem op Glory's Collision 4 greep hij de microfoon en leek hij afscheid te nemen van zijn publiek. "Ik heb er over nagedacht en volgens mij is dit het einde."

Dat schrijft De Telegraaf. "Ik heb tegenover de beste vechters gestaan en heb weinig meer te bewijzen", aldus Hari. Hij richtte zich daarna tot zijn fans: "Als ik jullie niet meer zie, bedankt voor alles!"

Overeem, die er even eerder voor zorgde dat Hari's reeks nederlagen voorlopig aanhoudt, sprak later op de afsluitende persconferentie mooie woorden over Hari. "Ik ga binnenkort even met hem zitten. Even een koffietje drinken. Ik hoop niet dat hij stopt." Rico Verhoeven, die als analist aanwezig was in Arnhem, zei Hari's gevoel te begrijpen. "Hij heeft nu een reeks verliespartijen en blessures achter elkaar dus ik snap dat hij denkt ’waar doe ik het allemaal voor?’" Hij sprak lovend over Hari's loopbaan.

Hari verloor gisteravond in het derde en beslissende gevecht tegen Overeem. In 2008 won Overeem van Hari op knock-out in de eerste ronde, waarna Badr Hari hem uitdaagde voor een revanche. Die kwam er een jaar later. Toen beloofde Hari dat Overeem het tijdens de tweede partij 'niet langer zou volhouden dan één ronde in de ring'. En die belofte maakte Badr Hari uiteindelijk waar. Nu dertien jaar later vochten de twee het voor de laatste keer uit.