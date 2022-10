Kickbokser Hari ten onder tegen Overeem en lijkt afscheid aan te kondigen

Het was de derde keer dat Badr Hari en Alistair Overeem samen in de ring stonden. Overeem sloeg in 2008 Hari in de eerste ronde knock-out, een jaar later waren de rollen omgedraaid. Voorafgaand hadden beide kickboksers al aangeven dat dit hun laatste gevecht tegen elkaar was. Hari leek na afloop zijn afscheid aan te kondigen.

Badr Hari klaar voor gevecht met Alistair Overeem

Ditmaal was er geen snelle knock-out en eindigde het gevecht in ronde drie. Hari was in de eerste ronde veel beter dan Overeem en deelde rake klappen uit. Dat gebeurde ook in de tweede ronde, totdat Overeem opeens een uppercut uit zijn koker gooide. Die kwam erg hard aan voor Hari en hij stond even te wankelen. Overeem wist dat hij in de laatste ronde iets moest forceren. Hij sloeg genadeloos toe en zag Hari tweemaal naar de grond gaan. De jury kende hem logischerwijs ook de winst toe. Daarmee verloor Hari voor de zevende keer op rij, zijn laatste overwinning was in 2015. Na afloop leek Hari zijn afscheid als kickbokser aan te kondigen. "Ik denk eraan om een einde te maken aan mijn carrière. Dus als ik jullie niet meer zie: hartstikke bedankt voor alles." Tekst gaat verder onder de tweet

Rigters verslaat Osaro De partij van Rigters was een opwarmer voor Hari tegen Overeem. De kickbokser zou in maart opnemen tegen Jamal Ben Saddik in maart, maar wegens rellen werd dat gevecht afgeblazen. Ter voorbereiding op de confrontatie met Tariq Osaro was Rigters twee weken op trainingskamp naar Marokko gegaan. Dat betaalde zich vanavond uit. Levi Rigters werd door de jury namelijk unaniem gekozen tot winnaar. Hij kwam in actie tijdens het eerste gevecht van de avond. De Amsterdammer begon slecht en zag de eerste ronde naar Osaro gaan. De Amsterdammer was erop gebrand zich te herpakken en dat lukte ook. Rigters was in de tweede ronde veel scherper en kwam terug. Ondanks een mindere laatste ronde werd de kickbokser unaniem uitgeroepen tot winnaar. Tekst gaat verder onder de video

Levi Rigters eindelijk weer de ring in - NH Nieuws

Amsterdams succes De Amerikaanse Tiffany van Soest, woonachtig in Amsterdam, verdedigde met succes haar wereldtitel. Ze versloeg bij unanieme beslissing de Franse Sarah Moussaddak. Tyjani Beztati uit Amsterdam pakte opnieuw de lichtgewichttitel. Hij versloeg de Bulgaar Stoyan Koprivlenski.