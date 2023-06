Geen wereldtitel voor kickbokser Overmeer na eerste nederlaag bij Glory

Het is Jay Overmeer niet gelukt om de belangrijkste partij uit zijn carrière winnend af te sluiten. De kickbokser uit Badhoevedorp verloor in Rotterdam het gevecht om de wereldtitel bij het weltergewicht van titelverdediger Endy Semeleer tijdens Collision 5. Het was de eerste nederlaag voor Overmeer bij Glory.

Kickbokser Jay Overmeer (r) - Twitter Glory Kickboxing

Semeleer werd door unanieme beslissing uitgeroepen tot de winnaar van het gevecht. De Curaçaoënaar is sinds juni 2022 de wereldkampioen in de gewichtsklasse weltergewicht. Door de nederlaag van Overmeer is Rico Verhoeven op dit moment de enige Nederlandse wereldkampioen bij Glory. Tekst gaat verder onder de tweet.

De Amsterdammer Ibrahim El Bouni was eerder op de avond wél succesvol. Hij versloeg de Braziliaan Felipe Micheletti na drie rondes op unanieme beslissing van de jury. Tariq Osaro, uit de stal van Mike Passenier, komt later op de avond in actie tegen de Kroaat Antonio Plazibat. Zij gaan in de ring bepalen wie de wereldkampioen is in het zwaargewicht.