Griekspoor plaatst zich met weinig moeite voor finale grastoernooi Rosmalen

Een nieuw unicum voor Tallon Griekspoor. De 26-jarige tennisser uit Nieuw-Vennep heeft zich zaterdagavond voor het eerst in zijn loopbaan geplaatst voor de finale van het grastoernooi in Rosmalen. Hij was binnen twee sets klaar met de Fin Emil Ruusuvuori: 6-4, 7-5. Mocht Griekspoor zondag winnen, dan treedt hij in de voetsporen van landgenoot Tim van Rijthoven.

Tennisser Tallon Griekspoor in actie op Roland Garros - Pro Shots / SIPA USA

Griekspoor treft zondag in de finale de Australiër Jordan Thompson. Hij versloeg eerder op de dag zijn landgenoot Rinky Hijikata (7-6 (5), 6-3). Het was voor Griekspoor de eerste keer dat hij tegen Ruusuvuori speelde. De Noord-Hollander pakte een break in de eerste set en was daarin te sterk voor de Fin: 6-4. Het werd een zeer spannende tweede set, omdat de Fin daarin wel goed mee kon. Hij kreeg op 5-4 zelfs een setpunt, die pareerde Griekspoor en won vervolgens met 7-5. Tekst gaat verder onder de tweet.

