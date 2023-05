Nieuw-Venneper Tallon Griekspoor kan niet stunten in Parijse thriller

Een overwinning zat er zeker in voor Tallon Griekspoor in de tweede ronde van Roland Garros. In de vierde set was de tennisser uit Nieuw-Vennep dichtbij, maar uiteindelijk moest hij na bijna vijf uur zijn meerdere erkennen in Hubert Hurkacz: 3-6, 7-5, 7-6 (13), 6-7 (5), 4-6.