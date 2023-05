Niet fitte Nieuw-Venneper Griekspoor neemt geen risico richting Roland Garros

Uit voorzorg heeft Tallon Griekspoor zich afgemeld voor de achtste finale van het toernooi in Genève. De tennisser uit Nieuw-Vennep heeft te veel last van zijn rechterenkel en wil geen enkel risico nemen in aanloop naar het prestigieuze Roland Garros.

"Helaas ben ik niet 100 procent fit", schrijft Griekspoor op zijn Instagram. "Ik wil geen risico nemen met het oog op Roland Garros. Ik zie jullie in Parijs." In de achtste finale van het ATP-toernooi in Genève zou Griekspoor vanavond moeten spelen tegen de Chileen Nilolás Jarry. Aankomende zondag begint Roland Garros.

Griekspoor begon voortvarend aan het seizoen, met de toernooiwinst in het Indische Pune. Daarna bereikte hij de derde ronde bij de Australian Open en in Rotterdam was de halve finale zijn eindstation. Daartegenover staat dat de 26-jarige Nieuw-Venneper onlangs op moest geven tijdens een tennistoernooi in Madrid en vervolgens afzegde voor het toernooi in Rome.