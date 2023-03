Wereldtopper Novak Djokovic blijkt toch nog maatje te groot voor Tallon Griekspoor

Op het ATP-toernooi in Dubai begon Griekspoor als nummer 39 aan de partij. Dat is zijn hoogste klassering ooit. In de eerste set bleek het kwaliteitsverschil met Djokovic alsnog iets te groot te zijn. De Serviër was Griekspoor op alle fronten de baas en gaf al snel de indruk dat een stunt er niet inzat. De eerste set ging dan ook met 6-2 naar Djokovic.

In de tweede set liet Djokovic zien waarom hij de wereldranglijst al lange tijd aanvoert. Met vijf games op rij ging hij er als een speer vandoor. Griekspoor wist er nog wel drie te pakken, maar dat was achteraf slechts een formaliteit: 6-3.

Na afloop van de partij had Djokovic nog wel warme woorden in petto voor de Noord-Hollander. "Hij heeft veel vuurkracht, een goede service en forehand. Hij probeerde het spel te dicteren. Ik deed het goed, want hij is een van de spelers die het meest is gestegen op de ranglijst de laatste tijd. Een nieuwe generatie komt eraan, maar ik ben niet bang", eindigde Djokovic met een knipoog.

Van de Zandschulp

Eerder op de dag bereikte Botic van de Zandschulp wel de kwartfinales van het ATP-toernooi in Dubai. De Amstelvener versloeg in drie sets de Zweed Mikael Ymer: 3-6, 6-3, 6-3. In de kwartfinale treft Van de Zandschup de Rus Andrej Roeblev.