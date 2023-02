Griekspoor sneuvelt in Rotterdam over de laatste horde richting finale

Tallon Griekspoor is in de halve finale van het ABN Amro-tennistoernooi uitgeschakeld. De tennisser uit Nieuw-Vennep verloor in twee sets van Jannik Sinner: 5-7, 6-7

De eerste set ging gelijk op. De nummer veertien van de wereld brak Griekspoor op 6-5 en sleepte zo die set binnen. Ook in de tweede set gaven de twee elkaar weinig tot niets toe. Een tiebreak bracht de beslissing.

In de kwartfinale had Griekspoor in een Noord-Hollands onderonsje afgerekend met de verrassend sterke spelende Gijs Brouwer. De Venhuizer was met een wildcard toegelaten tot het tennistoernooi.