Slordige Botic van de Zandschulp uitgeschakeld in Rotterdam

Net als zijn partij van gisteren, kende Van de Zandschulp een matige start van de wedstrijd. De service was zwaar ondermaats en dat wist hij ook niet meer op orde te krijgen. Op belangrijke punten sloeg de Rus telkens toe in de eerste set: 6-2.

Bij de start van de tweede set had Van de Zandschulp even hoop op een ommekeer. Hij wist de kansjes alleen niet te verzilveren. In totaal kreeg hij zes breakpoints, maar op de beslissende momenten was Van de Zandschulp te slordig. De tweede set ging daardoor ook naar Medvedev: 6-3.

Na de uitschakeling van Van de Zandschulp zijn er nog twee Noord-Hollanders over op het ATP-toernooi. Tallon Griekspoor schakelde gisteren heel knap Alexander Zverev uit en Gijs Brouwer verraste in de eerste ronde. Hij treft vanavond Holger Rune voor een plek in de kwartfinale.