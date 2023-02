Weergaloze Tallon Griekspoor blaast wereldtopper Zverev omver in Rotterdam

Tallon Griekspoor heeft een fraaie overwinning behaald op het ABN-Amro-toernooi in Rotterdam. De 26-jarige tennisser uit Nieuw-Vennep won in drie sets van de veel hoger geplaatste Alexander Zverev: 4-6, 6-3, 6-4. Dankzij de overwinning plaatst Griekspoor zich voor de kwartfinales van het Nederlandse ATP-toernooi.

In de eerste set had Griekspoot het moeilijk met de mondiale nummer zeventien. Zverev pakte de eerste set dan ook met 6-4, maar in de tweede set vocht Griekspoor zich in de wedstrijd. De Noord-Hollander speelde fris en sleepte de tweede set met 6-3 naar zich toe. De laatste set was Griekspoor in zijn eigen games erg dominant en trok de wedstrijd naar zich toe: 6-4.

Dit jaar verkeert Griekspoor in uitstekende vorm. Hij schreef al het ATP-toernooi van Pune op zijn naam en op de Australian Open reikte hij tot de derde ronde. Daarin moest hij het hoofd buigen voor Stefanos Tsisipas.