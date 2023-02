Griekspoor verslaat Brouwer en staat in halve finale ABN Amro-toernooi

Tallon Griekspoor was vanavond te sterk voor provinciegenoot Gijs Brouwer. Bij de kwartfinale op het ABN Amro-toernooi in Rotterdam was de Nieuw-Venneper na twee sets te sterk voor Brouwer: 6-4, 6-4. Griekspoor is de eerste Nederlander die de halve finale bereikt sinds 2014.

Tallon Griekspoor was te sterk voor Gijs Brouwer - Henk Seppen/Orange Pictures

Beide spelers kregen voor het toernooi een wildcard van Richard Krajicek en maken dat waar. Voorafgaand was Griekspoor de favoriet, hij staat namelijk 99 plaatsen hoger op de wereldranglijst dan Brouwer (160). De Nieuw-Venneper moest echter op gang komen tegen de Venhuizer. In de eerste set bleef het gelijkopgaand tot Griekspoor toesloeg bij 5-4. Dat gold ook voor de tweede set. Hij was genadeloos in de beslissende game en won de laatste set. Tekst gaat verder onder de tweet

Tallon Griekspoor is halve finalist op het ABN Amro Open 🧡

Landgenoot Gijs Brouwer bood goed tegenstand, maar moest zijn meerdere erkennen in Tallon (6-4 en 6-4) 💪#ZiggoSport #abnamroopen pic.twitter.com/C2sH577ogO — Ziggo Sport (@ZiggoSport) February 17, 2023