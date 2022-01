Profiteert Jesper de Jong als 'lucky loser' van wegsturen Djokovic op Australian Open?

Jesper de Jong sneuvelde vanochtend vroeg in de laatste kwalificatieronde voor de Australian Open. De Hoofddorper heeft nog een kleine kans om als lucky loser voor het Grand Slam-toernooi te worden ingeloot als andere tennissers zich afmelden. Eén plek komt zeker vrij, want Novaj Djokovic kan vanwege het intrekken van zijn visum niet meedoen.

De 21-jarige De Jong stuitte in de laatste kwalificatieronde op Tomas Machac. De Tsjech, die meer dan zeventig plaatsen hoger staat op de wereldranglijst, bleek in twee sets te sterk: 6-2 en 6-3.

Toch staat de deur naar het debuut op een Grand Slam nog op een kier. Mochten er tennissers uit het schema wegvallen dan worden de vrijkomende plekken verloot onder de verliezers uit de derde kwalificatieronde.

Djokovic exit

Door de naam van Djokovic, nummer één van de wereld, ging vanmorgen een dikke streep. De minister van Immigratiezaken trekt het visum van de Serviër in. Hij heeft zich niet aan de coronaregels gehouden. Een rechtszaak over deze kwestie won Djokovic, maar de afgelopen dagen heeft de minister de situatie beoordeeld en van zijn bevoegdheid gebruik gemaakt het visum in te trekken.

Het argument daarbij is dat Australië alles doet om corona buiten de deur te houden. Volgens de minister is het geen goed signaal naar de bevolking als de tennisser, die niet gevaccineerd is, 'gewoon' mag komen spelen. Djokovic stelde dat hij een herstelbewijs heeft, maar inmiddels is gebleken dat de negenvoudig winnaar in Melbourne gedurende zijn besmetting nog in het openbaar is verschenen, terwijl dat niet mocht.