Jesper de Jong verrast zichzelf met eerste challengertitel: "Nu zijn alle ogen op mij gericht"

"Het is een best grote verrassing", zegt De Jong, die zondagochtend terugkeerde uit Kazachstan. De 21-jarige Hoofddorper moest kwalificaties spelen en stond vervolgens na zeven wedstrijden met zijn eerste challengertroffee in zijn handen. "Alles viel na mijn eerste wedstrijd op zijn plek. Het gebeurt niet iedere week dat je een challengertitel wint zonder setverlies, dus ik ben er heel blij mee."

"Het voelt geweldig. Ik begin het nu pas een beetje te beseffen. Na de wedstrijd zat ik te denken: wat is er eigenlijk gebeurd?." In de finale won hij met 6-1, 6-2 van zijn tegenstander Tomas Barrios. "Zo'n snelle finale was niet helemaal het plan eigenlijk", lacht De Jong tegenover NH Sport.

"De eerste zes maanden zijn niet heel lekker gegaan", zegt De Jong, die weinig wedstrijden kon spelen en daardoor moeilijk in zijn spel kwam. Dat het in Kazachstan allemaal op zijn plek viel, had hij dan ook niet verwacht. "Ik was al blij dat ik de eerste drie wedstrijden mijn niveau weer een beetje kon halen, maar om dan de titel te pakken, dat is wel even een paar stappen omhoog."

Sprong op ranking

Met zijn zege bereikte hij ook meteen zijn hoogste plek op de ranking. Dankzij de zege klimt hij van 319 naar de 259ste plaats op de wereldranglijst. Als hij de komende weken nog meer succes boekt, lonkt ineens kwalificatie voor de US Open. "Dat zou natuurlijk heel gaaf zijn", zegt De Jong, die deze week in Alkmaar speelt. Verder staan toernooien in Den Haag, Amersfoort, Tampere (Finland) en wellicht Duitsland of Kazachstan op het programma. Bij goede resultaten klimt hij op de ranking om zodoende een ticket voor de US Open af te dwingen.