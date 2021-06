Tennisser Jesper de Jong vliegt na stunt in Kazachstan er verrassend uit in Alkmaar

Het ITF tennistoernooi in Alkmaar is haar publiekstrekker kwijt. De als eerste geplaatste Jesper de Jong verloor in de eerste ronde in drie sets (4-6, 6-4 en 4-6) van de Spanjaard Nicolas Alvarez Varona. Afgelopen week stuntte de Hoofddorper door zijn eerste challengertoernooi in Kazachstan te winnen.

Jesper de Jong struikelt in Alkmaar - NH Nieuws

Dankzij het succes in Kazachstan, waar hij als qualifier het hoofdtoernooi instroomde, was De Jong opgeklommen naar plaats 256 op de wereldranglijst. Op papier was hij eigenlijk te goed om in Alkmaar te spelen, vertelt toernooidirecteur én oom van Jesper, Roland op den Weegh. "Normaal komen hier spelers die tussen de 300 en 500 op de wereldranglijst staan." Desondanks is De Jong dus in het enkelspel na één partij klaar. Dat valt tegen. De Jong: "Je wil heel graag presteren. Het is frustrerend als je dat niet kunt doen. Natuurlijk voel je druk, omdat je wil laten zien dat het winnen van het toernooi van vorige week geen toeval is. "

Quote "Je wil laten zien dat het winnen van het toernooi van vorige week geen toeval is" tennisser jesper de jong

De Jong hoopt in de komende vier toernooien voldoende punten bij elkaar te sprokkelen om de kwalificaties van de US Open te halen. In het dubbelspel komt hij donderdag in Alkmaar nog wel in actie. Met Alexander Maarten Jong neemt hij het op tegen het duo Mats Hermans en Glenn Smits.