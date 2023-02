Historisch tennissucces voor Nieuw-Venneper Griekspoor

Het momentum van Tallon Griekspoor gaat maar door. De tennisser uit Nieuw-Vennep won de eerste ronde van het ATP-toernooi in Dubai van Constant Lestienne in drie sets (6-4, 3-6, 6-2). De volgende horde voor Griekspoor is zeer waarschijnlijk Novak Djokovic.

De opmars van Griekspoor brengt hem naar zijn hoogste notering ooit op de wereldranglijst. Maandag werd bekend dat hij de nummer 39 van de wereld. De 26-jarige tennisser hijgt de beste Nederlander van dit moment, Botic van de Zandschulp, in de nek. De Amstelvener staat op de 33e plek en komt morgen in Dubai in actie. Hij staat dan tegenover de Rus Karen Khachanov.

Griekspoor en Djokovic namen het één keer eerder op tegen elkaar. In 2021 op de US Open. Griekspoor had toen weinig te vertellen. De partij ging in 6-2, 6-3 en 6-2 kansloos verloren.