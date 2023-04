Exit Griekspoor op graveltoernooi in Marrakesh

Tallon Griekspoor is uitgespeeld op het ATP-toernooi van Marrakesh. De tennisser uit Nieuw-Vennep boog in de kwartfinales het hoofd voor de Spanjaard Roberto Carballés: 3-6, 6-2, 2-6.

Carballés pakte direct de eerste set, waarin Griekspoor niet scherp was. De nummer 35 op de wereldranglijst knokte zich in de tweede set helemaal terug in de wedstrijd. De Spanjaard sloeg in de slotset alsnog toe en greep de zege. Griekspoor versloeg Elias Ymer in de eerste ronde.

