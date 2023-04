Gijs Brouwer opnieuw sterk in VS; Venhuizenaar overleeft openingsronde

Het is Gijs Brouwer gelukt om de tweede ronde te bereiken van het ATP-toernooi in Houston. De 27-jarige tennisser uit Venhuizen won in twee sets van de Amerikaan Aleksander Kovacevic: 6-4, 6-4.

De Amerikaanse stad Houston is voor Brouwer een bijzondere plek. De tennisser werd er geboren, maar groeide op in West-Friesland. Vorig jaar bereikte Brouwer ook al de tweede ronde in Houston. Het is dit jaar al de derde keer dat Brouwer de eerste ronde van een ATP-toernooi doorkomt. In zijn tweede ronde partij is John Isner (ATP-46) nu de volgende tegenstander van Brouwer.

Wereldranglijst

Brouwer is bezig aan een sterke opmars op de wereldranglijst. Vorig jaar rond deze tijd was hij de nummer 361 van de wereld, nu staat Brouwer op plek 123. Hiermee is hij na Botic van de Zandschulp (ATP-31) en Tallon Griekspoor (ATP-35) de beste Nederlander op de wereldranglijst.