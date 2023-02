Enorme stunt van tennisser Gijs Brouwer op ABN Amro-toernooi in Rotterdam

Brouwer kreeg op het allerlaatste moment een wild-card voor de jubileumeditie in Rotterdam. De nummer 160 van de ATP-ranglijst dankte die aan de afzegging van de Fransman Gaël Monfils. Daardoor hoefde de 26-jarige tennisser geen kwalificatiewedstrijden voor het hoofdtoernooi te spelen.

Vandaag had hij aan één break in de eerste set en één break in de tweede set op de service van Hüsler (47e van de wereld) voldoende om de wedstrijd te winnen. Donderdag treft hij in de tweede ronde de winnaar van de tweestrijd tussen Holger Rune (9e) en Constant Lestienne (54e).

Later vandaag komen in Rotterdam ook nog Tallon Griekspoor in actie. Botic van de Zandschulp speelt morgen.