"Wie is Gijs Brouwer?" Nog geen gekte rondom Venhuizense tennisser na succes US Open

Van een complete 'Gijs-gekte' is in Venhuizen zeker nog geen sprake. De West-Friese tennisser is de grote verrassing op de US Open in New York en speelt vanavond in de tweede ronde. Een prestatie om trots op te zijn, maar om nu te zeggen dat het hele dorp op zijn kop staat...

Op zoek naar 'Gijs-gekte' in Venhuizen - NH Nieuws

Op zoek naar de Gijs-gekte in Venhuizen starten we onze zoektocht op een logische plek. Bij tennisvereniging De Drieban in Venhuizen sloeg Gijs als kleine jongen van een jaar of vijf zijn eerste ballen. De trots overheerst ongetwijfeld op het tennispark, maar op donderdagochtend is en blijft de toegangspoort gesloten. Geen tennisser te bekennen. Dus trekken we naar het centrum van het dorp. Maar ook hier moet het enthousiasme nog worden aangewakkerd. De grote schermen in café De Roode Leeuw - om massaal naar de wedstrijden van Brouwer te kijken - hangen er niet. "De Gijs-gekte? Daar heb ik nog niet van gehoord", zegt de uitbater. "Maar als er animo voor is, dan doen we het uiteraard. Leuk dat hij het zo goed doet. Of ik hem ken? Nee, eerlijk gezegd niet. Ik denk niet dat hij hier vaak komt."

"Gijs Brouwer? Oh, de tennisser", zegt een vrouw bij de Vomar. "Daar heb ik wel over gelezen. Ik ga vanavond niet kijken, want ik houd niet van tennis." Tijdens de laatste Olympische Spelen was heel Wervershoof in de ban van Irene Schouten. En ook de middenstand pikte een graantje mee van haar succes, met onder meer tompoezen en hamburgers. In Venhuizen is het nog niet zo ver. "De Gijs Brouwer-tompoes? Die bestaat hier niet hoor", zegt Ina Ruiter van bakkerij Koning. "Eigenlijk kennen alleen de mensen die betrokken zijn bij de tennisvereniging hem." Trots Zoals een enthousiaste inwoonster van Venhuizen, die net haar boodschappen heeft gedaan. "Gaaf hé, dat hij het zo goed doet. Ik ben heel benieuwd hoe het vanavond gaat. Ik ken hem niet persoonlijk. Maar het maakt mij wel trots dat iemand uit Venhuizen het zo goed doet. En dat nog wel van onze club. Ik zit vanavond zeker weer voor de buis. Hoe laat het ook wordt." Ook zij merkt dat van een Gijs-gekte nog geen sprake is. "Maar misschien komt het als hij nog een paar keer wint." Een dorpsbewoonster heeft zo haar bedenkingen. "Wij zijn nuchtere West-Friezen."

Kan Gijs Brouwer nog een keer stunten? Een stunt was het zeker, de overwinning van Gijs Brouwer tijdens de eerste ronde van de US Open. Bij zijn debuut op een grandslamtoernooi versloeg de 26-jarige Venhuizer dinsdagavond de flink hoger aangeschreven Adrian Mannarino. Brouwer is de nummer 181 van de wereld en speelde eerst drie kwalificatiewedstrijden in New York. Vanavond is Lorenzo Musetti uit Italië zijn tegenstander. Brouwer speelt de derde wedstrijd van de dag en de verwachting is, dat hij tussen 21 en 22 uur de baan betreedt. De wedstrijd wordt uitgezonden op Eurosport.