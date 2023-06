F1-weekend levert Zandvoort mogelijk 900.000 euro op door vermakelijkheidsbelasting

De organisatie van de F1 Dutch Grand Prix staat een dure grap te wachten. De gemeente Zandvoort heeft een voorstel klaarliggen om vermakelijkheidsbelasting in te voeren. Grotere evenementen moeten daarvoor 3 euro per bezoeker aan de gemeente overmaken. Dat betekent dat de organisatie van de F1 Dutch Grand Prix de gemeentekas vanaf 2024 mogelijk met 900.000 euro moet spekken als de gemeenteraad akkoord gaat.

Ervan uitgaande dat er dagelijks 110.000 fans naar het circuit komen, vloeit er daardoor in één weekend 900.000 naar de gemeentekas. De gemeenteraad moet nog een besluit nemen over het voorstel, dus houdt sportief directeur van de F1 Dutch Grand Prix, Jan Lammers, zich nog op de vlakte.

In het voorstel staat dat over de eerste 10.000 bezoekers geen belasting betaald hoeft te worden. Daarna gaat de teller wel lopen: 3 euro per bezoeker. In het geval van een weekendkaart (vrijdag, zaterdag en zondag) voor de F1 Dutch Grand Prix moet de organisatie drie keer betalen, dus 9 euro. Een bedrag dat mogelijk doorberekend wordt aan de bezoekers.

Dat is toevalligerwijs ook de man die in 2015 een motie indiende tijdens een raadsvergadering om de gemeente in te laten zetten om Formule 1 weer terug te halen. Maar als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, moeten grote evenementen vanaf 2024 de portemonnee trekken.

"Het is nog niet uitonderhandeld. We moeten er met elkaar uitkomen"

"Het is bekend dat we nooit voorstander zijn geweest van deze belasting. Zandvoort floreert het hele jaar door dankzij de F1 Dutch Grand Prix. Wij organiseren het zonder een euro subsidie. En dat terwijl anderen die wel subsidie krijgen, veel minder opleveren. Het is nu nog te vroeg voor een mening, er is nog veel overleg nodig."

Lammers geeft aan dat er nog gesproken wordt door de gemeente en het circuit. "Het is nog niet helemaal uitonderhandeld. Maar we moeten er met elkaar uitkomen. Ons gezond verstand gebruiken, zodat we ergens op uitkomen waar we allebei wat aan hebben."

Wanneer het voorstel door de gemeenteraad wordt besproken, wordt later duidelijk.