Formule 1 in Zandvoort na 2025 niet meer vanzelfsprekend: er zijn kapers op de kust

Het is alles behalve vanzelfsprekend dat de Formule 1 na 2025 jaarlijks terugkeert in Zandvoort. Er zijn zóveel landen geïnteresseerd in het organiseren van een Grand Prix dat het de vraag is of de badplaats kan concurreren met bijvoorbeeld Zuid-Afrika. Tot en met 2025 is er geen gevaar voor Zandvoort. Contractueel is vastgelegd dat het evenement nog drie keer op het circuit in de duinen wordt gehouden.

Rood-wit-blauwe vlaggetjes bij de duizenden F1-fans op Circuit Zandvoort - Pro Shots / Kay Int Veen

"Er zijn wereldwijd steden die belangstelling hebben", zegt Robert van Overdijk, directeur van de Dutch Grand Prix en Circuit Zandvoort. "Daardoor is het niet vanzelfsprekend dat Zandvoort na 2025 jaarlijks op de kalender blijft staan. We hebben nu eenmaal te maken met de markt. Die is bijvoorbeeld in de Verenigde Staten enorm gegroeid." De FOM (Formula One Management, de organisatie die de racekalender samenstelt) is al langere tijd bezig met spreiding van de races over meerdere continenten. Het F1-circus doet dit seizoen al drie steden aan in de Verenigde Staten (Austin, Las Vegas, Miami). Vanwege het potentieel aan fans is de verwachting dat er binnen nu en een paar jaar ook in Afrika zal worden geracet.

Rouleren Van Overdijk: "Als je logisch nadenkt, zou dat ten koste kunnen gaan van Europa. Maar we zijn het er met elkaar over eens dat de iconische races in Europa moeten blijven bestaan. Er moet natuurlijk nog een beslissing worden genomen, maar op de paddock leven ideeën over een roulatie-systeem. Daar hebben we uiteraard ideeën over. Het maakt namelijk nogal wat uit of de Grand Prix Zandvoort één keer in de twee jaar of één keer in de drie jaar wordt gehouden. Zover is het nog. Eerst afwachten welke kant de FOM op wil; daarna kunnen we creatief meedenken", zegt Van Overdijk.