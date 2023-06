FC Volendam beloont talent Rob Tol met eerste contract

"Al tien jaar draag ik het shirt van FC Volendam en dat maakt het extra speciaal dat ik vanaf nu contractspeler ben", laat Rob Tol weten op de site van FC Volendam. "Dit is een mooie stap in de goede richting en ik ga er vol voor om mijn volgende doelen te bereiken."

Universitaire studie

Tot een debuut in de hoofdmacht kwam het nog niet voor Tol, wel behoorde hij twee keer tot de wedstrijdselectie van hoofdtrainer Wim Jonk. In de toekomst verwacht technisch directeur Jasper van Leeuwen het nodige van de talentvolle verdediger. "Rob heeft zich in de relatieve luwte uitstekend ontwikkeld. Ondanks een bijzonder uitdagend weekprogramma, mede door een pittige universitaire studie, zien we een jongen die de energie kan opbrengen om steeds sterker, sneller en beter aan de bal te worden. Wij zijn benieuwd waar Rob’s plafond ligt."