Volendam-talent Givairo Read maakt toptransfer naar Feyenoord

De rechtsbenige Read stapte in de zomer van 2017 over van de amateurs van Zeeburgia naar de jeugdopleiding van FC Volendam. Trainer Wim Jonk liet hem in maart in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard (2-1) debuteren. Hij verving in de 85e minuut linksback Derry John Murkin. Vijf keer zat Read op de bank bij het eerste zonder dat hij minuten maakte.

Voor het beloftenteam van de Volendammers kwam hij 24 keer in actie. Read maakte één doelpunt en kon niet voorkomen dat Jong Volendam afgelopen seizoen uit de tweede divisie degradeerde. Een jaar eerder had hij als 15-jarige ook al flink wat minuten gemaakt in het Jong-team: hij stond vijf keer in de basis en mocht zes keer invallen.

Volendam heeft de afgelopen tijd geprobeerd om het talent, dat vijf keer uitkwam voor Oranje Onder 17 jaar, te contracteren. Die aanbieding heeft Read naast zich neergelegd. De club ontvangt daardoor geen transfersom, maar wel een opleidingsvergoeding.