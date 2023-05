Gedegradeerd Jong FC Volendam verder zonder trainer Kiki Musampa

Halverwege het vorige seizoen nam Musampa de taken over van Johan Plat, die naar PEC Zwolle vertrok. Daarvoor was hij als jeugdtrainer werkzaam bij FC Volendam. Op het moment dat hij instapte bij Jong FC Volendam was hij ook al assistent-bondscoach van Erwin van de Looi bij Jong Oranje.

Vorig seizoen werd degradatie ternauwernood afgewend met play-offs tegen Jong Almere City. Dit seizoen eindigde Musampa als voorlaatste in de tweede divisie waarna degradatie naar de derde divisie een feit was. Ook assistent-trainer Harry Zuurveld vertrekt bij Volendam. Het is nog niet bekend wie volgend jaar de leiding heeft over de beloftenploeg.

Met Jong Oranje gaat Musampa zich opmaken voor het EK in Roememië en Georgië. Daarna gaat de oud-voetballer van onder meer Ajax kijken waar hij zijn trainerscarrière gaat voortzetten.

Dit seizoen was Kiki Musampa te gast in voetbaltalkshow De Aftrap en sprak hij over de combinatie tussen Jong Oranje en Jong FC Volendam.