Jonk moet kater eerst wegspoelen voordat hij Volendamse feestgedruis instapt: "Twee pilsjes nodig"

Het 3-0 verlies in Deventer tegen Go Ahead Eagles moet Wim Jonk even verwerken. "Dit doet gewoon pijn." Toch mag de Volendamse oefenmeester zeer trots zijn op de prestatie van zijn team. Na een dramatische eerste seizoenshelft en geweldige tweede seizoenshelft is FC Volendam verzekerd van nog een jaar eredivisie.