Michael Dingsdag stapt over en verkiest Jong Volendam boven Telstar

Daarmee verruilt de 40-jarige Dingsdag Telstar voor FC Volendam. In Velsen-Zuid was de oud-profvoetballer twee seizoenen werkzaam als assistent van achtereenvolgens de hoofdtrainers Andries Jonker en Mike Snoei. Verder had hij Telstar Onder 21 jaar onder zijn hoede. Eerder was de geboren Amsterdammer jeugdtrainer bij NAC Breda. Het is nog niet bekend wie de taken van Dingsdag bij Telstar overneemt.

Regillio Simons

Regillio Simons gaat Dingsdag assisteren. De vader van PSV-er Xavi Simons werkte tussen 2013 en 2017 in de jeugdopleiding van Ajax en was bij diverse amateurteams als trainer actief. Simons, 49 jaar en eveneens oud-prof, neemt de taken van Harry Zuurveld over.

Door de degradatie uit de tweede divisie komt Jong FC Volendam komend seizoen uit in de beloftencompetitie.

