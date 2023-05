Gelijkspel voor Jong FC Volendam niet voldoende, degradatie nu wel officieel

Het doek is dan toch gevallen voor Jong FC Volendam in de tweede divisie. De formatie van Kiki Musampa moest winnen tegen TEC om degradatie af te wenden naar de O-21 competitie. Het werd 2-2 op bezoek in Tiel en dat was dus niet genoeg.

Het is voorbij voor Jong FC Volendam in de tweede divisie - Pro Shots / Erich Snijder

Het verschil met de veilige plek zestien, IJsselmeervogels, is opgelopen tot tien punten. Er zijn nog drie duels, waaronder de gestaakte wedstrijd tegen de Vogels en is het onmogelijk om de concurrent in te halen. Via Ahdham El Idrissi kwam TEC op voorsprong na achttien minuten. Ezechiel Fiemawhile scoorde de gelijkmaker na een halfuur: 1-1. Zijn eerste inzet werd nog gekeerd door doelman Bram Kaarsgaren, maar de rebound ging wel in het netje. Tekst gaat verder onder de tweet.

El Idrissi dacht na de rust zijn tweede doelpunt van de middag te maken, maar stond in buitenspelpositie. Een goal van Diego Gustavo even later bleef wel staan, 1-2. Uitgerekend Kevin van Kippersluis (oud-speler FC Volendam) scoorde de 2-2 en daarmee was de degradatie naar de O-21 competitie onomkeerbaar. OFC uit Oostzaan was vorige week al gedegradeerd. Komende dinsdag worden eerst de resterende drie minuten door Volendam ingehaald tegen IJsselmeervogels. Rijnsburgse Boys is enkele dagen later de volgende tegenstander.