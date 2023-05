Waterpoloërs van ZV De Zaan lopen landstitel mis na verlies in beslissingsduel

In een volgepakte zwemhal in Gouda begon ZV De Zaan nog vol vertrouwen, want gister wonnen de Zaankanters nog het tweede duel met 19-11. Daardoor was de stand 1-1 en moest een derde wedstrijd de beslissing brengen. Echter verliep deze confrontatie een stuk minder goed. Thuisploeg GZC Donk domineerde van begin tot eind en pakte ook verdiend de landstitel. Dat gaf ZV De Zaan-trainer Andreas Mirales na afloop ook toe. "De teleurstelling is heel groot, maar vandaag was niet onze dag."

Tekst loopt door onder de video.