Waterpolosters ZV de Zaan voor het eerst in historie landskampioen

"Dit is de kroon op dit seizoen", vertelt Van den Bree in een nat pak voor de camera van NH Sport. De trainer ging namelijk geheel volgens traditie na de overwinning kopje-onder. "We gingen er nu vrijwillig in."

Probleemloos

In het bomvolle en sfeervolle zwembad De Slag in Zaandam kwam ZV de Zaan eigenlijk geen enkel moment in de problemen. Bij rust stonden de Zaankanters al met 7-4 voor en dat verschil groeide in de derde en vierde periode alleen maar. "Qua verdediging stond het goed en aanvallend zijn we super sterk met veel meiden die erg gevaarlijk zijn." Blikt een enthousiaste en trotse Lieke Rogge terug op de gewonnen wedstrijd.

