Doek valt voor OFC, Jong FC Volendam nog in wachtkamer na staking

OFC zal vanaf volgend seizoen niet meer in de tweede divisie spelen. Het gat met concurrent IJsselmeervogels (elf punten) met nog drie duels te gaan, is te groot om degradatie af te kunnen wenden. OFC keert na één jaar terug in de derde divisie, terwijl Jong Volendam nog niet officieel gedegradeerd is. Hun wedstrijd werd in de blessuretijd gestaakt.

Soufiane Reclaoui pakte rood tegen Quick Boys - Wim Wobbes/Orange Pictures

Jong Volendam knokte voor wat het waard was tegen concurrent IJsselmeervogels. In blessuretijd miste Diego Gustavo nog een penalty bij een 3-3 stand. Er volgde hierna heel wat commotie en de scheidsrechter besloot daardoor de wedstrijd voor de tweede keer te staken, nadat er voorwerpen op het veld werden gegooid. Het is nog onzeker wanneer en of de resterende blessuretijd wordt gespeeld. Als het 3-3 eindigt, is het verschil met plek 16 elf punten en kan Volendam zich wiskundig gezien niet handhaven. Mocht Volendam winnen, dan is het verschil acht punten en heeft het nog een kleine reddingsboei. Het lot van OFC en Jong Volendam hing al een aantal weken aan een zijden draadje. De Oostzaners hadden vandaag heel lang zicht op een punt tegen hoogvlieger Quick Boys. Het werd in blessuretijd 2-0 door goals van Sem van Duijn en Ravelino Junte. Tot overmaat van ramp pakte Soufiane Reclaoui ook nog een rode kaart. Tekst gaat verder onder de tweet.

AFC en Koninklijke HFC wonnen vandaag wél hun wedstrijden. De Amsterdammers hadden ontzettend veel moeite met Scheveningen. Het werd door een eigen doelpunt van doelman Sven van der Maaten (oud-Telstar) in het zadel geholpen na 62 minuten. Matthijs Jesse besliste de wedstrijd in blessuretijd: 2-0. Door de zege neemt AFC, in ieder geval tijdelijk, de koppositie over van Katwijk. Zij spelen op dit moment tegen Jong Sparta Rotterdam. HFC versloeg aan de Spanjaardslaan Excelsior Maasluis. Na een doelpunt van André Morgan, die naar IJsselmeervogels gaat, scoorde Baset Moshtaq direct ge gelijkmaker: 1-1. Sietse Brandsma bezorgde de Haarlemmers uiteindelijk alsnog de overwinning. HFC staat stevig op de zevende plek in de middenmoot.