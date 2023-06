Reservedoelman Barry Lauwers verlengt aflopend contract bij FC Volendam

"Ik ben nog niet klaar bij Volendam”, zegt Lauwers op de website van FC Volendam. “Na interesse van een aantal clubs heb ik toch gekozen om de concurrentiestrijd aan te gaan. Ik hoop dat ik de club en de trouwe supporters kan laten zien dat ik de juiste man ben op de juiste plek."

Technisch directeur Jasper van Leeuwen geeft aan dat het een moeilijke keuze was voor beide partijen. “Hij stond natuurlijk voor een lastige keuze: door bij Volendam of elders zijn geluk beproeven. Barry wist wat wij wilden en we zijn blij dat hij ervoor heeft gekozen bij Volendam te blijven en te knokken voor zijn plek onder de lat. Ook al heeft hij dit seizoen maar één keer kunnen starten in het eerste elftal, hij deed dat prima en straalde veel rust uit. Barry blijft zich doorontwikkelen tot een steeds betere keeper en we zijn benieuwd waar zijn plafond ligt.”

Lauwers doorliep sinds 2011 de jeugdopleiding van FC Volendam en debuteerde in 2021 in de eerste divisie tegen Jong AZ. In de pikorde moest hij de afgelopen twee seizoenen plaatsnemen achter Filip Stankovic, die werd gehuurd van Internazionale. De afgelopen seizoenen was hij steevast de eerste doelman bij Jong FC Volendam in de tweede divisie.