Deze week overleg FC Volendam met gemeente en RKAV over kunstgrasveld

Dat kunstgras zijn langste tijd in de eredivisie heeft gehad, is duidelijk. Gisteren besloten de eredivisieclubs met de Eredivisie CV dat de plastic sprieten nog maximaal twee voetbalseizoenen zijn toegestaan. FC Volendam praat deze week met de gemeente en de amateurs van RKAV Volendam over het te vervangen hoofdveld.

Dat gesprek stond al op de agenda. FC Volendam wil zelf ook graag van het kunstgrasveld af dat in het najaar van 2021 is neergelegd. Trainer Wim Jonk is groot voorstander van echt gras maar realiseert dat Het Nieuwe Oranje moet roeien met de riemen die het heeft.

Uitstel

Sinds de komst van Jonk plaatste FC Volendam meerdere keren de stip op de horizon voor het moment dat het kunstgras zou moeten worden vervangen. Twee keer moest die ambitie vooruit worden geschoven. Ook komend voetbalseizoen speelt FC Volendam nog gewoon op kunstgras, maar met de nieuwe afspraken is er daarna nog maximaal één jaar uitloop. Met ingang van seizoen '25/'26 is volledig kunstgras niet meer toegestaan in de eredivisie. Hybridegras (een mix van echt grassprieten en kunstgrassprieten) is wél toegestaan.

