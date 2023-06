Golf aan overvallen bij Hoornse supermarkten: "Wat wordt de volgende?"

Opnieuw was het raak zondagavond. Voor de vierde keer in amper zes weken tijd werd een supermarkt in Hoorn slachtoffer van een overval. De medewerkers zijn op hun hoede, want de politie heeft nog niemand opgepakt. "De impact is groot, voor ons allemaal."

Wilma en Chantal in de Albert Heijn in Zwaag - NH Nieuws / Michiel Baas

De ochtend na de overval - de eerste sinds het filiaal twaalf jaar geleden opende - zit de schrik er nog goed in bij de medewerkers van de Lidl aan het Hoornse Clausplein. Op zondagavond verandert een klant plotseling in een overvaller, als hij geld eiste. "Het is natuurlijk het gesprek van de dag", zegt een medewerker, die zelf net naar huis was. "Opeens zat ze huilend achter de kassa, begreep ik. Het ging heel snel. Gelukkig hebben collega's haar goed geholpen en ook Slachtofferhulp was snel aanwezig. We hebben een hecht team, dat is fijn."

Begin vorige maand werd het filiaal van Lidl in De Huesmolen overvallen en daarna waren de Albert Heijn-vestigingen in De Huesmolen en Zwaag aan de beurt. In Zwaag was het precies een week geleden raak. Een jonge caissière werd bedreigd en ook hier werd de kassa geplunderd. "Daar heeft ze nog veel last van", zegt collega Chantal. "Ze is angstig, moet veel huilen en slaapt slecht. De impact is groot. Voor ons allemaal. Zeker zo lang de dader nog niet is gepakt. En dat terwijl hij bij ons op beeld staat. Laat het maar zien bij Opsporing Verzocht, zou ik zeggen tegen de politie." "Tja, wat kun je ertegen doen?", vraagt collega Wilma zich even verderop in de winkel af. "En waar gaat het om? Misschien 200 of 300 euro. Meer zit er echt niet in de kassa. En dan bij zo'n jong meisje van 16 jaar. Je vraagt je bijna af wat de volgende supermarkt in de buurt zal zijn: in de Kersenboogerd, of in Bangert en Oosterpolder? Bang? Dat niet, maar je bent wel meer op je hoede."

Moker door het raam Martijn is manager bij de Albert Heijn in De Huesmolen. Daar werd een kleine drie weken geleden een greep uit de kassa gedaan. "Gelukkig is er geen geweld bij gebruikt. Natuurlijk was er nazorg voor de betreffende collega, maar ze ging al vrij snel weer aan het werk. Ik heb jaren geleden een keer een overval meegemaakt, waarbij ze een dag voor Kerstmis met een moker door het raam naar binnen kwamen. Toen was er meer paniek." Toch is de impact van de reeks overvallen groot, zeker gezien de vaak jonge leeftijd van medewerkers in de avonduren. "In de eerste plaats is er zorg voor het personeel en daarnaast scherpen we de maatregelen aan. We zijn bijvoorbeeld alerter tijdens het openen en sluiten. Of letten er meer op dat de kassalades sneller geleegd worden. We zijn allemaal weer wat scherper."

Zondag werd de Lidl in Hoorn overvallen - Inter Visual Studio / Danielle Rood

Winkelpersoneel wordt bij Albert Heijn getraind voor situaties als deze. "Rustig blijven, de situatie accepteren en blijven kijken. Dat zijn de stappen. Onze caissière heeft dat heel goed gedaan", zegt Martijn. Na iedere overval volgt een melding op Burgernet, met de vraag om uit te kijken de dader. Het heeft nog niet tot succes geleid. "Het zou steeds dezelfde kunnen zijn", zegt Wilma in Zwaag. "Als er iemand in de winkel komt die ook maar een beetje aan het signalement van de dader voldoet, gaat gelijk iedereen in de winkel 'aan'", merkt Martijn. Vergeten boodschap Wilma: "De klanten blijven er rustig onder, gelukkig. Maar ik heb wel al een aantal keer gehoord dat ze de kinderen niet snel meer om een vergeten boodschap sturen. Zeker niet 's avonds." De politie onderzoekt de serie overvallen, maar heeft nog niemand aangehouden. "Het is wel opvallend dat er meerdere overvallen in korte tijd zijn gepleegd", zegt woordvoerder Roderick de Veen. "Of het om één en dezelfde dader gaat, is nu lastig te zeggen. Maar we sluiten het niet uit."