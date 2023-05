Dappere klant Lidl in Hoorn rent overvaller achterna, "totdat hij een flink mes trok"

Ivar Otten was rond de klok van zeven uur even boodschappen doen aan de Huesmolen in Hoorn, tot hij de Lidl-caissière hard hoorde gillen. "Ik zag vervolgens iemand wegrennen en ging er met iemand achteraan. Ik was was best snel bij de overvaller."

De overvaller stond bij zijn fiets om weg te rijden. "Ik wilde hem tegenhouden", zegt Otten, "totdat hij een flink mes trok". "Hij heeft zelfs gestoken en het puntje van mijn jas geraakt. Hij rende daarop weg en is dus helaas ontkomen."

In alle haast liet de man bij zijn fiets geld vallen, volgens de heldhaftige man. De politie vraagt nog altijd naar de man om te kijken. De getinte man is tussen de 20 en 25 jaar oud en ongeveer 165 meter lang, heeft zwart haar en is gekleed in een zwart trainingspak. Hij is gevlucht met een fiets.