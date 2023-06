Overval op supermarkt in Zwaag, dader gevlucht

Een filiaal van Albert Heijn aan de Dorpsstraat in Zwaag is vanavond overvallen. Een medewerker van de supermarkt werd bedreigd door de overvaller, die wist te ontkomen.

Een woordvoerder van de politie vertelt tegen NH dat de melding van de overval rond 19.30 uur binnenkwam. "Tijdens de overval is een medewerker bedreigd, maar niet gewond geraakt."

De overvaller vluchtte en de politie is momenteel nog naar hem op zoek. Of er iets is buitgemaakt en wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. "Het onderzoek loopt nog", aldus de woordvoerder.

Op Burgernet heeft de politie het signalement van de vermoedelijke dader van de overval verspreid. Het zou gaan om een lichtgetinte man van ongeveer 1,75 meter met dreadlocks. Hij draagt een zonnebril, zwarte broek en zwart-grijze trui. Aangeraden wordt om de man niet zelf te benaderen, maar contact op te nemen met de politie via alarmnummer 112.