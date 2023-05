Agressieve klant weigert zich te legitimeren en slaat supermarktmedewerker in gezicht

Een klant in de Albert Heijn aan het Marsmanplein in Haarlem heeft vanmiddag een medewerker van 22 jaar oud in zijn gezicht geslagen. De klant wilde zich niet legitimeren en werd agressief. De politie is op zoek naar de man.

Volgens Han Bouwens, supermarktmanager van het filiaal, sloeg de klant 'helemaal door' toen hij om zijn legitimatie werd gevraagd. "Hij schreeuwde eerst tegen de caissière en daarna tegen andere collega's", legt Bouwens uit. "Die man ging nog meer uit zijn plaat en sloeg toen een van mijn medewerkers twee keer in zijn gezicht." De medewerkers schakelden gelijk de politie in.

Volgens een woordvoerder van de politie kwam er vrijdagmiddag een melding van winkeldiefstal binnen. Toen zij eenmaal ter plaatse waren, was de man al vertrokken.

De politie is op zoek naar een witte man van zo'n twintig jaar met donkerblond haar. Hij draagt een zwarte jas en is ongeveer 1.80 centimeter lang. Wie de man ziet wordt op het hart gedrukt alarmnummer 112 te bellen en hem niet zelf te benaderen.

Verdrietig

Bouwens is 'ontzettend boos'. "Waarom, vraag je je af. Het maakt me verdrietig. Die jongen is 22 en wordt zo in zijn gezicht geslagen."

Om een beetje tot rust te komen, hebben we maar een pak ijsjes open getrokken, zegt Bouwens. "We luisteren naar elkaars verhaal en hebben net een teamfoto gemaakt. We laten ons niet gek maken."