Elke keer raak in Hoorn: opnieuw overval op Lidl, dader nog spoorloos

Op de Lidl op het Clausplein in Hoorn is vanavond een overval gepleegd. Rond de klok van zeven eiste een man het geld. Of en wat er exact buit is gemaakt, is nog onbekend. De politie zegt tegen NH nog op zoek te zijn naar de dader.

Volgens burgernet gaat het om een donkere man van 1 meter 80. Hij draagt zwarte kleding en is tussen de 20 en 30 jaar oud.