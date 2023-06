Vlak voor haar grote reis wandelt geslaagde Ilse (17) nog één keer samen met oma en mama

Voor de 17-jarige Ilse de Jong uit Grootebroek is het een bijzondere dag. Ze is geslaagd voor haar middelbare school en loopt samen met haar oma Vera en moeder Sylvie de derde dag van de Alkmaarse Wandel4daagse. Het is ook meteen een soort afscheidswandeling, want ze vertrekt binnenkort naar Amerika.