Zo voorkom je hitte-uitputting tijdens de Alkmaarse Wandel4daagse

Ruim 4.000 mensen staan in de startblokken voor de 15e editie van de Alkmaarse Wandel4daagse, die morgen begint. Het belooft opnieuw een warme week te worden. Hoe houden deelnemers het hoofd koel in de brandende zon?

Met het tropische weer liggen er voor wandelaars ook gevaren op de loer, zoals uitputting, uitdroging en zelfs een hitteberoerte. Hoewel het extreme weer vanaf woensdag voorbij lijkt te zijn, kan het met de voorspelde 25 graden de eerste twee dagen nog steeds erg warm worden.

De organisatie van Le Champion heeft daarom een paar handige hittetips voor de deelnemende wandelaars:

Drink genoeg, maar met mate

Vocht en water zijn volgens de organisatie de belangrijkste aandachtspunten. "We delen op allerlei plekken langs de route water en watersponzen uit", vertelt Geert Smit. Maar alleen water is niet genoeg, want met zweten verlies je ook zout. "Wissel water daarom af met sportdrank. Hier zit namelijk zout in. Neem altijd grote slokken, kleine prikkelen de maag minder goed."

Op tijd ontbijten

Er wordt geadviseerd om twee uur voor de wedstrijd te ontbijten en twee grote glazen water te drinken. Dan heeft je lichaam genoeg tijd om het vocht en de voeding op te nemen.

Neem bij extreme hitte wat extra zoute voedingsmiddelen. "Mensen komen eerder in de problemen door oververhitting dan uitdroging. Maar als je uitdroogt, raak je ook sneller oververhit. Dus gooi water op je lijf en sportdrank in je mond."

Geen zwarte kleding

Draag lichtgekleurde of witte kleding van stoffen die ademen, zoals katoen. Bescherm ook je hoofd en nek met een luchtig hoofddeksel. Vergeet ook zeker je zonnebril niet.