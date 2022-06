Terugkijken: Zwoegen en genieten tijdens de laatste dag van Alkmaarse Wandel4Daagse

De laatste dag van de Wandel4Daagse is aangebroken, bijna 3600 mensen lopen mee. NH Nieuws was live aanwezig bij het evenement, van de start tot en met de finish. We lopen de route mee, die ons onder meer brengt langs het Stedelijk Museum, en spreken wandelaars over hun ervaringen van de afgelopen dagen.

