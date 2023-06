Bondscoach Ronald Koeman: klap Berghuis is hem niet fataal geworden

In de selectie van Oranje was er plaats voor twee Ajacieden: Jurrien Timber en Steven Bergwijn. Naast Berghuis vielen Brian Brobbey en Davy Klaassen af voor het Nederlands elftal. Dat kwam mede door de slechte prestaties van de Amsterdammers, erkent Koeman. "Natuurlijk kijk je naar fitheid en het niveau. Dat lukt niet altijd, omdat je ook te maken hebt met posities en concurrentie. Het is duidelijk dat deze selectie is gebaseerd op wat ik heb gezien."

Tijdens het gesprek met de aanwezige journalisten zoomde Koeman ook in op de situatie van Volendammer Joey Veerman. "Ik heb hem gesproken in Eindhoven. We hebben in maart met hem gezeten, dus hij weet wat er soms aan ontbreekt, ongeacht zijn goede kwaliteiten. Op het allerhoogste niveau moet alles goed zijn."

"Je zag hoe blij Portugal was in 2019, toen we tegen ze speelden", reageert Koeman op de vraag of de Nations League een prijs is. "Ze praten nog steeds over 1988 met acht ploegen, dat zegt genoeg. Er staat wel iets achter je naam en dat beseffen we ook. We zijn getergd om de prijs dan ook te winnen."

Nederland speelt komende woensdag 20.45 uur in de Kuip tegen Kroatië in de halve finale van de Nations League. Spanje en Italië staan donderdag in de andere halve finale. Mocht Oranje de finale halen, speelt het zondagavond 20.45 uur en anders 's middags 15.00 uur.